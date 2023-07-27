Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Участники студотряда «Алоэ» работают в псковском онкодиспансере

Студенческий медицинский отряд «Алоэ» уже третью неделю работает в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере. Бойцы и кандидаты трудятся на должностях младшего медперсонала в хирургическом, гинекологическом, приёмном отделениях и в радиотерапии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ. 

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Профобучение студентов ПсковГУ стало возможным благодаря победе вуза в отборе среди образовательных организаций для предоставления грантов на бесплатное обучение участников студенческих отрядов по рабочим профессиям. Конкурсный отбор проводила молодёжная общероссийская общественная организация. 

Напомним, этим летом студенты ПсковГУ, бойцы медицинского отряда «Алоэ», прошли обучение по программе «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». В течение двух месяцев молодые медики учились оказывать первую медпомощь, ухаживать за больными, а также отработали полученные навыки на базе аккредитационно-симуляционного и медицинского центров ПсковГУ.

Итоговую аттестацию провела комиссия в составе руководителя программы Марины Галактионовой, завкафедрой клинической медицины Натальи Ивановой и главной медсестры медцентра ПсковГУ Елены Михайловой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июля 2023

Арт-квартирник организовал совет молодых библиотекарей в Великих Луках

27 июля 2023

Мост через реку Великая в Пушкиногорском районе готов на 85%

27 июля 2023

Палкинский район отметил 79-ую годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков

27 июля 2023

14 кг испорченных овощей сняли с продаж в Псковской области за полгода

27 июля 2023

Делегация псковских медиков посетила медучреждения в Витебской области

27 июля 2023

Встреча приёмных родителей прошла в пушкиногорской библиотеке

27 июля 2023

Участники студотряда «Алоэ» работают в псковском онкодиспансере

27 июля 2023

«Почта России» переводит автопарк на природный газ


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...