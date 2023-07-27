Участники студотряда «Алоэ» работают в псковском онкодиспансере

17:41, 27 июля 2023, ПАИ

Студенческий медицинский отряд «Алоэ» уже третью неделю работает в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере. Бойцы и кандидаты трудятся на должностях младшего медперсонала в хирургическом, гинекологическом, приёмном отделениях и в радиотерапии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Профобучение студентов ПсковГУ стало возможным благодаря победе вуза в отборе среди образовательных организаций для предоставления грантов на бесплатное обучение участников студенческих отрядов по рабочим профессиям. Конкурсный отбор проводила молодёжная общероссийская общественная организация.

Напомним, этим летом студенты ПсковГУ, бойцы медицинского отряда «Алоэ», прошли обучение по программе «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». В течение двух месяцев молодые медики учились оказывать первую медпомощь, ухаживать за больными, а также отработали полученные навыки на базе аккредитационно-симуляционного и медицинского центров ПсковГУ.

Итоговую аттестацию провела комиссия в составе руководителя программы Марины Галактионовой, завкафедрой клинической медицины Натальи Ивановой и главной медсестры медцентра ПсковГУ Елены Михайловой.