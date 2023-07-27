Полиция продолжает разыскивать без вести пропавшего в июне псковича

16:51, 27 июля 2023, ПАИ

Псковская полиция продолжает разыскивать 31-летнего Андрея Петрова, без вести пропавшего 7 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пскович проживал в Пскове в доме на улице Новосёлов. По имеющимся данным, последний раз его видели на прибрежной территории вблизи спортивного комплекса «Электрон».

На вид ему около 30 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, короткие.

Был одет в черную куртку фирмы «Найк», спортивные штаны и кроссовки чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8 (952) 214-48-97 в отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову или в дежурную часть по номеру 59-63-22.