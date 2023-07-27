Детскую площадку на улице Пригородной в Новоржеве обновили

20:07, 27 июля 2023, ПАИ

Детская площадка на улице Пригородной в Новоржеве обновлена, сообщила газета «Земля Новоржевская».

Работы здесь провели по договору с администрацией городского поселения на средства из бюджета поселения. Об этом редакции рассказали в администрации города.

Жители близлежащих домов не раз сетовали на состояние площадки и на то, что детям негде поиграть. Действительно, деревянные конструкции, установленные много лет назад, сильно обветшали. Поэтому в процессе работ часть конструкций – домик, горка металлические качели без подшипников – были демонтированы.

Взамен установили другую горку, турник, кольца, небольшой рукоход, повесили качель на цепочках. В ходе работ также обновили бетонное основание под каруселью, поставили урну. Деревянное ограждение подремонтировали, рядом установили ворота. Администрация города приобретёт краску, и, возможно, жители своими силами выполнят покраску элементов деской площадки.

«Надеемся, что дети будут довольны», – сказал глава администрации Новоржева Эдуард Волков.