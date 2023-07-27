В Островском многопрофильном колледже названы лучшие студенты

21:32, 27 июля 2023, ПАИ

Победителями проекта Островского многопрофильного колледжа «Высотки успеха» в номинации «Профи» названы самые лучшие в освоении профессии и самые активные студенты. Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».

Возможно, эти ребята войдут в команду призёров всероссийского конкурса «Команда профи». Среди лучших из лучших — студенты Максим Андреев, Виктория Печникова, Кира Прокопчик, Кирилл Ильин, Анастасия Федорова, Никита Янковски, Евгений Петров.