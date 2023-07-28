Два человека пострадали в ДТП в Великолукском районе

10:24, 28 июля 2023, ПАИ

Два автомобиля столкнулись в деревне Дубрава-2 Великолукского района. В результате ДТП госпитализировали двух человек, сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

По словам очевидцев, женщина-водитель автомобиля Lada Granta выезжала с поворота на главную дорогу. В это время водитель автомобиля Renault Logan врезался в неё на большой скорости. Автомобиль Lada в результате аварии развернулся и въехал в столб

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Renault.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства происшествия выясняются.