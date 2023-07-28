Юные футболисты посетили псковскую пожарно-спасательную часть

13:04, 28 июля 2023, ПАИ

Юные игроки футбольной школы «Стрела» посетили Псковскую пожарно-спасательную часть № 1. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Спортсмены примерили элементы обмундирования пожарного: костюм, шлем-маску и респиратор газодымозащитника. Также футболисты побывали внутри кабины пожарной машины и познакомились с пожарно-спасательным оборудованием.

Кроме того, ребятам объяснили, как вести себя в случае пожара и как не допустить его возникновения.

«Подобные мероприятия вносят свой вклад в повышение детской культуры безопасности, а это одно из главных условий сохранения их жизни и здоровья», – отметили в пресс-службе.