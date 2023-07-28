Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Tele2 поможет найти домашнего питомца

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает владельцам кошек и собак приобрести для своих четвероногих друзей умные ошейники. Чтобы хозяин не боялся потерять питомца, на ошейник крепится специальный трекер с SIM-картой. Благодаря такому устройству можно записать SOS-контакты для связи с владельцами и отследить местонахождение любимцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Tele2

По данным Всероссийской системы поиска пропавших животных Pet911, в стране каждый день теряется примерно 300 питомцев. На поиски могут уйти дни, но шансы найти домашнего питомца выше всего в первые сутки после пропажи. Ускорить поиски поможет приобретение ошейника с GPS-навигатором, который точно определяет местонахождение животного.

Tele2 поддерживает ответственное отношение к животным и помогает владельцам быть на связи с домашними питомцами. В своих салонах и на сайте оператор предлагает приобрести ошейник с GPS-трекером Pet Radar. В комплект с устройством входит SIM-карта Tele2 с тарифом «Интернет для вещей», оплаченным на год, и ошейник с логотипом оператора. На такой диджитал-аксессуар можно не только позвонить и послушать, чем занят ваш питомец, но и записать SOS-контакты. Если любимец потеряется, нашедшему достаточно нажать на кнопку SOS – устройство отправит уведомления всем контактам. Кроме того, можно установить разрешенные геозоны и обозначить территорию, за границы которой не должно выходить животное. Когда границы нарушаются – владелец получает оповещение.

Отслеживать геолокацию животного с помощью специального приложения Geozone Care могут пользователи смартфонов как на базе Android, так и на базе IOS. Приобрести полезный гаджет можно в столичных салонах Tele2, которые обозначены на карте.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 июля 2023

Кандидатский минимум и календарики-фонарики. 123-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

28 июля 2023

Псковичи могут посетить белорусские санатории

28 июля 2023

Перспективы развития инженерного образования обсудили в ПИШ Союзного государства 

28 июля 2023

МегаФон ускорил интернет на дачах в Псковском районе

28 июля 2023

Наталья Исакова: Конкурентность в предстоящей избирательной кампании обеспечена

28 июля 2023

Енотовидная собака и медведь: в Полистовском заповеднике обнаружили самое оживлённое место

28 июля 2023

Турпотенциал Псковской области представили специалистам из Китая

28 июля 2023

Туристический потенциал Псковской области презентуют в Витебске 


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...