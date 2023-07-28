Кандидатский минимум и календарики-фонарики. 123-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

17:37, 28 июля 2023, ПАИ

Завершается этап регистрации кандидатов на губернаторские выборы, удостоверения получили четыре претендента – и вряд ли их будет больше. Тем временем уже можно подавать заявления на участие в ДЭГ, что и сделали ведущие программы «Псковский телеграм».

А что партии? А партии, которые в выборах главы региона не участвуют, напоминают о себе кто как может. Кто в платочках и шлемах на аляповатых календарях, а кто и попытками забрать деньги у ТОС. Об этом – в свежем выпуске ироничной программы «Псковский телеграм».

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в телеграм-пространстве темах. Выпуски программы выходят каждую пятницу: в 18:00 на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».