В эфир вышел 123-й выпуск «Псковского телеграма»

18:10, 28 июля 2023, ПАИ

123-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир сегодня, 28 июля.

Завершается этап регистрации кандидатов на губернаторские выборы, удостоверения получили четыре претендента – и вряд ли их будет больше. Тем временем уже можно подавать заявления об участии в ДЭГ, что и сделали ведущие программы «Псковский телеграм».

А что партии? А партии, которые в выборах главы региона не участвуют, напоминают о себе кто как может: кто в платочках и шлемах на аляповатых календарях, а кто и попытками забрать деньги у ТОС. Об этом – в свежем выпуске ироничной программы «Псковский телеграм».

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в Telegram-пространстве темах. Выпуски программы выходят каждую пятницу в 18:00 на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».