Сотрудников подразделений материально-технического и хозяйственного обеспечения УМВД чествовали в Пскове

21:42, 28 июля 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню подразделений материально-технического и хозяйственного обеспечения органов внутренних дел России, состоялось в ФКУ «ЦХ и СО УМВД России по Псковской области» 28 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Сотрудников этих подразделений от имени депутатов поздравил заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов. Он отметил, что эффективность выполнения задач, стоящих перед УМВД, напрямую зависит от своевременного и надёжного материально-технического обеспечения, создания достойных условий для службы всего личного состава.

«Сотрудники вашего учреждения неизменно обеспечивают плановость, стабильность и бесперебойность снабжения полицейских подразделений в объёмах, необходимых для выполнения оперативно-служебных и служебно-боевых задач», – подчеркнул Михаил Иванов.

Также он вручил благодарственные письма председателя гордумы капитану внутренней службы Антонине Бринстер, старшим лейтенантам внутренней службы Владиславу Денисову и Ольге Павловой, младшему лейтенанту внутренней службы Тамаре Павловой, главным специалистам Светлане Бахтиной, Елене Тихановой и Кристине Петровой.