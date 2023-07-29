Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Финогеев день наступил по народному календарю

Память священномученика Афиногена и его десяти учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан в городе Севастии, чтят 29 июля (16 июля по старому стилю). Об этом пишет портал calend.ru.

На Руси считалось, что в этот день лето проходит самую знойную пору. Крестьяне в этот день во многих районах начинали жать рожь.

С жатвой связано множество пословиц, поговорок и примет, которые вспоминали в день святого Афиногена. Среди них такие: «Первый колосок – Финогею, последний – Илье на бороду»; «На Финогея молись солнышку – проси Бога о вёдрышке»; «Придёт Финогей с теплом и светом – уберёшься загодя со жнитвом»; «Финогей с дождем – копногной, хлеб в снопе прорастёт».

В Афиногенов день обращали внимание на приметы. Согласно им, если ботва у моркови поникала, то будет дождь. Если начинались частые туманы, то можно было готовиться к сбору грибов. С этого дня на столе появлялись блюда с грибами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 июля 2023

Касса псковского театра возвращается к ежедневному режиму работы

29 июля 2023

Опубликована программа праздничных мероприятий в Изборске

29 июля 2023

Финогеев день наступил по народному календарю

28 июля 2023

Бурными овациями завершился мультимедийный спектакль о княгине Ольге в Витебске

28 июля 2023

Мультимедийное шоу о княгине Ольге показали на открытии Дней Псковской области в Витебске 

28 июля 2023

Изменилось расписание пригородного поезда на участке Санкт-Петербург – Оредеж – Дно

28 июля 2023

Михаил Ведерников: Мы продолжаем летопись многовековой дружбы Пскова и Витебска

28 июля 2023

Владимир Гутенёв заявил о важности помощи участникам СВО


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...