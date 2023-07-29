Финогеев день наступил по народному календарю

09:20, 29 июля 2023, ПАИ

Память священномученика Афиногена и его десяти учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан в городе Севастии, чтят 29 июля (16 июля по старому стилю). Об этом пишет портал calend.ru.

На Руси считалось, что в этот день лето проходит самую знойную пору. Крестьяне в этот день во многих районах начинали жать рожь.

С жатвой связано множество пословиц, поговорок и примет, которые вспоминали в день святого Афиногена. Среди них такие: «Первый колосок – Финогею, последний – Илье на бороду»; «На Финогея молись солнышку – проси Бога о вёдрышке»; «Придёт Финогей с теплом и светом – уберёшься загодя со жнитвом»; «Финогей с дождем – копногной, хлеб в снопе прорастёт».

В Афиногенов день обращали внимание на приметы. Согласно им, если ботва у моркови поникала, то будет дождь. Если начинались частые туманы, то можно было готовиться к сбору грибов. С этого дня на столе появлялись блюда с грибами.