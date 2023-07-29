Псковичи, чьё детство было счастливым, зарабатывают больше – опрос

10:05, 29 июля 2023, ПАИ

Псковичи, у которых было счастливое детство, зарабатывают больше. Это следует из опроса сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob.

Однозначно счастливым своё детство назвали 46 % псковичей, скорее, счастливым – ещё 37 %. Каждый одиннадцатый считает, что его детские годы, скорее, не были счастливыми. 5 % говорят, что были абсолютно несчастны.

Тех, кому детские годы запомнились в той или иной степени счастливыми, среди мужчин больше, чем среди женщин (87 и 80 % соответственно). Горожане 35–44 лет называли своё детство счастливым реже тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Те, кто сейчас зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц, делились воспоминаниями о счастливом детстве чаще горожан с доходом до 50 тысяч рублей (87 и 75 % соответственно).

Опрошенные, у которых есть дети, рассказывали об абсолютно счастливом детстве чаще бездетных горожан (46 и 37 % соответственно).