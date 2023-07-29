Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи, чьё детство было счастливым, зарабатывают больше – опрос

Псковичи, у которых было счастливое детство, зарабатывают больше. Это следует из опроса сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob.

Однозначно счастливым своё детство назвали 46 % псковичей, скорее, счастливым – ещё 37 %. Каждый одиннадцатый считает, что его детские годы, скорее, не были счастливыми. 5 % говорят, что были абсолютно несчастны.

Тех, кому детские годы запомнились в той или иной степени счастливыми, среди мужчин больше, чем среди женщин (87 и 80 % соответственно). Горожане 35–44 лет называли своё детство счастливым реже тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Те, кто сейчас зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц, делились воспоминаниями о счастливом детстве чаще горожан с доходом до 50 тысяч рублей (87 и 75 % соответственно).

Опрошенные, у которых есть дети, рассказывали об абсолютно счастливом детстве чаще бездетных горожан (46 и 37 % соответственно).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 июля 2023

Музей-заповедник «Изборск» принимает участие в Днях Псковской области в Витебске

29 июля 2023

Лучшие творческие коллективы Псковской области выступают в Витебске

29 июля 2023

До +27 градусов ожидается в Псковской области 30 июля

29 июля 2023

Касса псковского театра возвращается к ежедневному режиму работы

29 июля 2023

Опубликована программа праздничных мероприятий в Изборске

29 июля 2023

Финогеев день наступил по народному календарю

28 июля 2023

Бурными овациями завершился мультимедийный спектакль о княгине Ольге в Витебске

28 июля 2023

Мультимедийное шоу о княгине Ольге показали на открытии Дней Псковской области в Витебске 


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...