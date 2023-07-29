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Общество

Спасатели нашли заблудившуюся в гдовском лесу женщину

Спасатели нашли потерявшуюся в гдовском лесу 48-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Сегодня, 29 июля, специалисты поисково-спасательного отряда города Гдова вблизи деревни Еврейно нашли 48-летнюю женщину, потерявшуюся в лесном массиве.

В ведомстве сообщают, что на данный момент её состояние удовлетворительное, в медицинской помощи женщина не нуждается.

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