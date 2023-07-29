Спасатели нашли заблудившуюся в гдовском лесу женщину

18:21, 29 июля 2023, ПАИ

Спасатели нашли потерявшуюся в гдовском лесу 48-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Сегодня, 29 июля, специалисты поисково-спасательного отряда города Гдова вблизи деревни Еврейно нашли 48-летнюю женщину, потерявшуюся в лесном массиве.

В ведомстве сообщают, что на данный момент её состояние удовлетворительное, в медицинской помощи женщина не нуждается.