Спасатели нашли заблудившуюся в гдовском лесу женщину
Спасатели нашли потерявшуюся в гдовском лесу 48-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.
Сегодня, 29 июля, специалисты поисково-спасательного отряда города Гдова вблизи деревни Еврейно нашли 48-летнюю женщину, потерявшуюся в лесном массиве.
В ведомстве сообщают, что на данный момент её состояние удовлетворительное, в медицинской помощи женщина не нуждается.
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29 июля 2023
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