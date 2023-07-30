Подводная лодка «Великие Луки» стала участницей парада в Санкт-Петербурге

13:47, 30 июля 2023, ПАИ

Подводная лодка «Великие Луки» стала участницей военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге сегодня, 30 июля. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

«При небольших размерах корпуса подводная лодка крайне грозная, а самое главное – бесшумная. Экипаж подлодки – всего 35 человек. Шесть торпедных аппаратов позволяют производить пуски как торпед, так и крылатых ракет «Калибр», – отметили в газете.

Подводная лодка «Великие Луки» пока ещё не введена в строй. Предполагается, что она будет принята в состав ВМФ в текущем году и войдёт в состав Северного флота.