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Общество

Подводная лодка «Великие Луки» стала участницей парада в Санкт-Петербурге

Подводная лодка «Великие Луки» стала участницей военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге сегодня, 30 июля. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

«При небольших размерах корпуса подводная лодка крайне грозная, а самое главное – бесшумная. Экипаж подлодки – всего 35 человек. Шесть торпедных аппаратов позволяют производить пуски как торпед, так и крылатых ракет «Калибр», – отметили в газете.

Здесь и далее: скриншот эфира онлайн-платформы «Смотрим»

Подводная лодка «Великие Луки» пока ещё не введена в строй. Предполагается, что она будет принята в состав ВМФ в текущем году и войдёт в состав Северного флота.

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