Подводная лодка «Великие Луки» стала участницей парада в Санкт-Петербурге
Подводная лодка «Великие Луки» стала участницей военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге сегодня, 30 июля. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
«При небольших размерах корпуса подводная лодка крайне грозная, а самое главное – бесшумная. Экипаж подлодки – всего 35 человек. Шесть торпедных аппаратов позволяют производить пуски как торпед, так и крылатых ракет «Калибр», – отметили в газете.
Подводная лодка «Великие Луки» пока ещё не введена в строй. Предполагается, что она будет принята в состав ВМФ в текущем году и войдёт в состав Северного флота.
Комментарии: 0 Обсудить >>>