До 25 градусов прогреется воздух в Пскове сегодня
Переменная облачность ожидается в Псковской области 31 июля. Об этом сообщает официальный телеграм-канал.
Днём в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, ночью синоптики прогнозируют без существенных осадков.
Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура воздуха днём составит от +22 до +27, ночью – от +10 до +15.
В Пскове днём пройдут кратковременные дожди. Температура днем будет от +23 до +25, ночью – от +11 до +13.
В Великих Луках ожидается преимущественно без осадков. Температура днём – от +25 до +27, ночью – от +12 до +14.
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