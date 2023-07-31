До 25 градусов прогреется воздух в Пскове сегодня

09:00, 31 июля 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 31 июля. Об этом сообщает официальный телеграм-канал.

Днём в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, ночью синоптики прогнозируют без существенных осадков.

Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура воздуха днём составит от +22 до +27, ночью – от +10 до +15.

В Пскове днём пройдут кратковременные дожди. Температура днем будет от +23 до +25, ночью – от +11 до +13.

В Великих Луках ожидается преимущественно без осадков. Температура днём – от +25 до +27, ночью – от +12 до +14.