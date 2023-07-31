Горячая линия по качеству и безопасности плодоовощных продуктов работает в Псковской области

18:19, 31 июля 2023, ПАИ

Горячую линию по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности запустили в Псковской области сегодня, 31 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Тематическая горячая линия будет работать по 11 августа.

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы о нормативных требованиях к плодоовощной продукции, дадут рекомендации по выбору продуктов питания, условиям их хранения и срокам реализации, объяснят, куда нужно обращаться потребителю в случае обнаружения некачественного продукта на предприятиях торговли.

Каждый желающий может получить бесплатную консультацию по телефону горячей линии. В Единый консультационный центр можно дозвониться по телефону 8 (800) 555-49-43. Позвонить в управление Роспотребнадзора по Псковской области можно по номеру 8 (8112) 66-20-69 в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (с понедельника по четверг), с 10:00 до 16:45 (по пятницам), обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.

В территориальный отдел в Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом и Усвятском районах можно дозвониться по телефону 8 (81153) 3-65-19.

В территориальный отдел в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском районах можно дозвониться по номеру 8 (81151) 2-15-94, в территориальный отдел в Островском, Палкинском, Печорском и Пыталовском районах – 8 (81152) 3-29-89.

По фактам обнаружения некачественных продуктов питания можно направлять обращения на официальный сайт управления Роспотребнадзора по Псковской области или на бумажном носителе по адресу улица Гоголя, 21а в Пскове. Необходимо указать наименования пищевой продукции, место расположения торговой точки, наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя.

С более подробной информацией по фальсифицированной и некачественной пищевой продукции граждане могут ознакомиться на государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.