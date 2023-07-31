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Культура

Псковичей приглашают на экскурсию с посещением кремля

Жителей и гостей Пскова приглашают на сборную экскурсию по городу с посещением кремля 4 августа в 15:30. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Участники экскурсии прогуляются по исторической части Пскова от кремля до Покровской башни, узнают, как эти места назывались несколько лет назад и с именами каких личностей они связаны, полюбуются 500-летними храмами. В программу включено посещение Троицкого собора.

Место встречи группы: Приказная палата (Кремль, 4). Посещение платное. Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (8112) 72-45-74.

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