Псковича задержали за кражу шести флаконов шампуня и еды

13:15, 31 июля 2023, ПАИ

Росгвардейцы задержали жителя города за кражу шести флаконов шампуня, еды и солнцезащитных очков из магазина, расположенного на улице Труда в Пскове. Преступление произошло 30 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Росгвардейцы выехали на место после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. После этого сотрудники ведомства задержали гражданина и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту проводится проверка.