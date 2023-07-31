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Происшествия

Псковича задержали за кражу шести флаконов шампуня и еды

Росгвардейцы задержали жителя города за кражу шести флаконов шампуня, еды и солнцезащитных очков из магазина, расположенного на улице Труда в Пскове. Преступление произошло 30 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы выехали на место после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. После этого сотрудники ведомства задержали гражданина и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту проводится проверка.

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