Псковича задержали за кражу шести флаконов шампуня и еды
Росгвардейцы задержали жителя города за кражу шести флаконов шампуня, еды и солнцезащитных очков из магазина, расположенного на улице Труда в Пскове. Преступление произошло 30 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Росгвардейцы выехали на место после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. После этого сотрудники ведомства задержали гражданина и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По данному факту проводится проверка.
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