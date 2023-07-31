Движение транспорта ограничат в псковской Родине 1 августа

18:12, 31 июля 2023, ПАИ

Движения транспорта ограничат по автодороге общего пользования Псков – Родина от дома по улице Юбилейная, 2 до улицы Набережная и от Дома культуры «Родина» до гостиницы «Медем» 1 августа. Об этом ПАИ сообщили в псковской Госавтоинспекции.

Перекрытие осуществляет администрация Псковского района в связи с проведением культурно-массового мероприятия, посвященных годовщине образования муниципалитета.

Празднования пройдут по адресу Псковский район, деревня Родина, Юбилейная, 1.