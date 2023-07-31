Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Движение транспорта ограничат в псковской Родине 1 августа 

Движения транспорта ограничат по автодороге общего пользования Псков – Родина от дома по улице Юбилейная, 2 до улицы Набережная и от Дома культуры «Родина» до гостиницы «Медем» 1 августа. Об этом ПАИ сообщили в псковской Госавтоинспекции. 

Фото ПАИ

Перекрытие осуществляет администрация Псковского района в связи с проведением культурно-массового мероприятия, посвященных годовщине образования муниципалитета.

Празднования пройдут по адресу Псковский район, деревня Родина, Юбилейная, 1.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 июля 2023

Псковская горбольница передала кожные антисептики на Херсонщину

31 июля 2023

Восемь километров дороги отремонтировали в Пыталовском районе

31 июля 2023

Движение транспорта ограничат на улице Коммунальной в Пскове с 31 июля

31 июля 2023

День памяти художника Антона Легашёва отмечают в Псковском музее-заповеднике

31 июля 2023

Об инструментах продвижения бизнеса в соцсетях расскажут участницам акселератора Lady007

31 июля 2023

Более 60 псковских семей получили единовременную выплату при усыновлении детей

31 июля 2023

Зачисление в курсанты состоялось в Псковском филиале университета ФСИН России

31 июля 2023

Маршрут автобуса № 3 продлят в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...