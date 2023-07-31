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Общество

Путин запретил регистрацию на российских сайтах через иностранную почту

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает регистрацию на отечественных сайтах с помощью иностранной электронной почты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту закона, с 1 декабря на российских сайтах, предполагающих регистрацию и аутентификацию пользователя, нельзя будет зарегистрироваться через иностранную почту или аккаунты, подключённые через иностранные сервисы, например Google или Apple ID.

Пройти регистрацию на отечественном сайте можно будет по номеру телефона, через портал «Госуслуг», с помощью единой биометрической системы, через электронную почту, зарегистрированную в российских сервисах, а также с использованием идентификаторов на российских ресурсах.

Меры вступят в силу с 1 декабря 2023 года.

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