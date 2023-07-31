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Происшествия

Десять лет тюрьмы грозит устроившемуся на работу курьером псковичу

Псковича будут судить по факту мошеннических действий в составе организованной группы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По версии следствия, 19-летний пскович через мессенджер устроился на работу курьером. Неизвестные отправляли ему адреса, и он должен был забирать деньги и отправлять их кураторам. Суммы варьировались от 50 до 146 тысяч рублей.

Деньги ему передавали пожилые люди, которых ввели в заблуждение под предлогом освобождения родственника от ответственности за совершённое ДТП. Всего с конца декабря 2022-го по середину января этого года пскович совершил девять подобных преступлений: восемь – в Пскове и одно – в Псковском районе.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Его направили в Псковский городской суд. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.  

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