Снявшийся в фильме «Вызов» космонавт награждён орденом Гагарина

20:10, 31 июля 2023, ПАИ

Второй в истории орден Гагарина получил космонавт Антон Шкаплеров, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

«За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции, наградить орденом Гагарина Шкаплерова Антона Николаевича», – говорится в тексте указа.

Уточняется, что сейчас Шкаплеров занимает должность заместителя начальника управления Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Орден Гагарина был утверждён по предложению Роскосмоса в 2023 году. Награду выдают за заслуги в сфере космоса. Первой орден Гагарина получила первая женщина-космонавт планеты (совершила полёт в 1963 году), депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Шкаплеров был зачислен в отряд космонавтов 29 мая 2003 года и с 2011 по 2022 год выполнил четыре космических полёта общей продолжительностью более 700 суток. Он три раза выходил в открытый космос и провёл в нём 21 час 38 минут. В 2013 году Шкаплерову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» и почётного знака «Лётчик-космонавт РФ». Принимал участие в съёмках художественного фильма «Вызов» на МКС.

Напомним, что фильм «Вызов» стал первой художественной кинокартиной, съёмки которой проходили в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 километрах от Земли. В большой прокат фильм вышел 20 апреля.