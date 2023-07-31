ЦБ спрогнозировал рекордный объём выдачи ипотеки в 2023 году

21:46, 31 июля 2023, ПАИ

Объём выдачи ипотеки в России в 2023 году может обновить исторический максимум, который был зафиксирован в 2021 году на уровне 5,7 триллиона рублей, следует из доклада ЦБ о денежно-кредитной политике, сообщает агентство «Прайм».

«Наибольший вклад в пересмотр прогноза кредитования населения обеспечивают ипотечные кредиты, объём выдачи которых в 2023 году может обновить исторический максимум», – сказано в документе.

Согласно статистике ЦБ, российские банки установили рекорд выдачи жилищных ссуд в 2021 году – тогда было выдано 1,9 миллиона кредитов на 5,7 триллиона рублей. В 2022 году выдача сократилась – до 1,3 миллиона договоров об ипотеке на 4,8 триллиона рублей.

ЦБ в середине июля повысил прогноз роста ипотечного кредитования в России по итогам 2023 года до 17–21 % по сравнению с апрельскими ожиданиями 13–17 %.