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Общество

Реставрацию Троицкого собора начнут в Пскове в августе

Реставрацию Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова начнут в августе. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Фото ПАИ

Реставрация продолжится три – три с половиной года. Работы будут разделены на несколько этапов: это археологическое дообследование фундаментов, реставрация подвалов, проведение наружных и внутренних инженерных сетей, работы на фасадах, кровле и куполах, реставрация интерьеров.

Один из первых этапов предпроектных исследований провели в 2021 году, когда археологи изучали материал трёх шурфов. При изготовлении научно-проектной документации потребовались материалы об устройстве всего периметра фундаментов внутри и снаружи памятника архитектуры.

«Большая работа ждёт реставраторов в нижнем храме и усыпальнице. Там под склепами обнаружены большие провалы грунта. Это результат того, что реставрация собора не проводилась десятилетиями. Строительство последнего здания Троицкого собора датируется 1682–1699 годами», – отметили в Telegram-канале.

Напомним, что Свято-Троицкий собор – православный храм в Пскове. Он входит в состав архитектурного ансамбля Псковского крома и является его главным строением. Храм – объект культурного наследия народов РФ федерального значения. Собор был построен в 1699 году. Это уже четвёртое по счёту здание. Предыдущие три были разрушены.

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