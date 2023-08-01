Производство молока в Псковской области выросло на более чем 8 %

10:33, 01 августа 2023, ПАИ

Производство молока в Псковской области растёт. Так, в первом полугодии текущего года в хозяйствах всех категорий произвели 110,6 тысячи тонн молока. Это на 8,1 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

Основными производителями молока являются сельскохозяйственные организации – на их долю приходилось 83,2 % произведенного молока. В хозяйствах населения эта доля составляла 10,5 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – 6,3 %.

За шесть месяцев 2023 года от одной коровы в сельскохозяйственных организациях (кроме субъектов малого предпринимательства) в среднем надоили 4 221 килограмм молока, что на 10,5 % больше чем за тот же период 2022 года.

Отметим, что за последние пять лет Псковская область полностью вышла на самообеспечение по молоку, мясу и хлебу. В два раза увеличены насаждения яблоневых садов, в 2017 году – 100 гектаров, в 2022 году – уже 200. Псковская область занимает первое место в СЗФО и пятое в России по производству свинины. За последние пять лет в области введено в оборот 48,6 тысячи гектаров сельхозземель, что увеличило сбор зерна на 45 %.

В настоящее время в регионе работают современные сельскохозяйственные предприятия, например ОАО «Красное знамя» – молочно-товарная ферма на 1 800 голов. В перспективе также ожидается открытие новых ферм, таких как роботизированная ферма в Псковском районе на 1 920 фуражных коров.