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Общество

Работы по проектированию газопровода начались в Куньинском районе

Начались работы по проектированию газопровода Кунья – Ямище с отводом на деревню Жижицу. Об этом пишет районная газета «Пламя» со ссылкой на главу муниципалитета Олега Лебедева.

Фото: ПАИ

«Сейчас идёт сбор исходных данных. Вчера пообщался с представителем проектной организации ООО «Северная компания» (Санкт-Петербург), обменялись контактами, договорились о встрече с руководителем и инженерами проекта в середине августа», – рассказал он.

Работы по проектированию выполняет ПАО «Газпром» в рамках программы газификации регионов России на 2021–2025 годы, они займут около года.

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Работы по проектированию газопровода начались в Куньинском районе

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