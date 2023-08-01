Работы по проектированию газопровода начались в Куньинском районе

12:01, 01 августа 2023, ПАИ

Начались работы по проектированию газопровода Кунья – Ямище с отводом на деревню Жижицу. Об этом пишет районная газета «Пламя» со ссылкой на главу муниципалитета Олега Лебедева.

«Сейчас идёт сбор исходных данных. Вчера пообщался с представителем проектной организации ООО «Северная компания» (Санкт-Петербург), обменялись контактами, договорились о встрече с руководителем и инженерами проекта в середине августа», – рассказал он.

Работы по проектированию выполняет ПАО «Газпром» в рамках программы газификации регионов России на 2021–2025 годы, они займут около года.