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Приложение для судейства соревнований по точному ориентированию протестировали в Пскове

Приложение для судейства соревнований по точному ориентированию протестировали на Всероссийских соревнованиях для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

«СКО «Русь» была разработана программа для более быстрого подсчёта результатов, которую мы опробовали впервые, – отметил Алексей Никитин. – На сегодняшний день проблема спортивного ориентирования заключается в подсчёте результатов. Это очень трудоёмкий, механический процесс, который занимает много времени. От восьми до десяти часов. Данная программа позволяет это делать моментально».

Также председатель объявил, что на Всероссийских соревнованиях для лиц с ПОДА программа была впервые протестирована. «В дальнейшем она будет выпущена для всех, кто занимается спортивным ориентированием. Также аспект, касающийся использования данного приложения, будет включён в правила точного ориентирования. Раньше применялась стандартная электронная отметка, которая очень громоздкая для организации и проведения точного ориентирования. А данная система работает с помощью QR-кодов и мобильного приложения. Это позволит уменьшить рабочую нагрузку на человека», – рассказал он.

Напомним, что Всероссийские соревнования для лиц с ПОДА прошли в Пскове с 28 по 30 июля.    

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