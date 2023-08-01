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Общество

Почти 40 детей покусали клещи в Псковской области за неделю

127 человек обратились в медучреждения с укусами клещей в Псковской области с 20 по 26 июля, в том числе 38 детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.  

Фото: ПАИ

«По состоянию на 26 июля в сравнении со среднемноголетними недельными данными с начала сезона по поводу присасывания клещей количество обращений (1895 человек) снизилось на 27,6 %, количество детей (533 человека) снизилось на 20,3 %», – отметили в ведомстве. За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 2037 человек, в их числе 541 – дети. 

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций всего специалисты исследовали 548 клещей, из них снятых с пострадавших – 1293 (за неделю – 87), из природных биотопов – 98 клещей.

Больше всего случаев укусов клещей зарегистрировано в Пскове (54 случая). Следующим по количеству укусов идёт Псковский район (14). Семь обращений зарегистрировали в Новосокольническом районе, шесть случаев укусов клещей произошло в Великих Луках, пять – в Дновском, Невельском и Опочецком районах, в Печорском и Островском – четыре, в Порховском и Дедовичском – три. Ноль случаев зафиксировано в Локнянском, Красногородском, Себежском, Великолукском, Усвятском и Куньинском районах.

За эпидсезон зарегистрировано семь случаев инфекций, передающихся клещами, из них выявили два случая клещевого вирусного энцефалита у взрослых, а также девять случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у семи взрослых и двоих детей.

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