Около 15 больных раком лёгкого псковичей получают медпомощь в федеральных центрах

13:30, 01 августа 2023, ПАИ

Дополнительную лучевую терапию в федеральных центрах получают порядка 15 жителей Псковской области, имеющих рак лёгких. Остальные получают медицинскую помощь в регионе. Об этом рассказал главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Это федеральные учреждения – институты радиохирургии. Это институты Гранова, институт онкологии имени Петрова. Направляем туда пациентов, которым требуется радиохирургический метод лечения в виде высокодозной лучевой терапии или дополнительной лучевой терапии», – сказал Александр Юров.

Также гость медиацентра рассказал о тех методах лечения, которые применяются в регионе. «Существует три кита лечения. Первый – радикальное лечение, то есть операции на лёгких. Их мы делаем при выявлении первой, второй и третьей стадий рака лёгких, когда мы видим, что ещё можно прооперировать», – объяснил он.

По словам главврача, за прошлый год было проведено порядка 50 таких операций. «Следующий этап – лучевая терапия, химиотерапия, лекарственная терапия. Лучевая терапия позволяет снизить риски после проведённого оперативного лечения и риски раннего рецидива. Также мы её применяем, если хирург убрал часть опухоли или лёгкого, врач-радиотерапевт может в последующем дать лучевую терапию на лимфатические узлы, которые невозможно по определённым причинам прооперировать», – отметил гость Александр Юров.

Если же пациент приходит на третьей или четвёртой стадии заболевания, ему необходимо пройти либо химиолучевую терапию, либо лекарственную терапию. «Ещё есть таргетная терапия, которая активно применяется на территории Псковской области не только в онкологическом диспансере, но и в рамках льготного лекарственного обеспечения», – заключил гость медиацентра.