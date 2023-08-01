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Происшествия

Чемпиона Европы по баскетболу Никиту Шабалкина избили в Химках

Чемпиона Европы по баскетболу Никиту Шабалкина избили в подмосковных Химках. Об этом пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ

Инцидент произошёл 31 июля. По словам спортсмена, его избили трое неизвестных. После происшествия он обратился за медицинской помощью.

По факту случившегося началась проверка. Один из предполагаемых участников драки уже установлен. Он написал заявление в полицию, в котором отметил, что именно Шабалкин напал на него первым.

Никита Шабалкин выступал за клубы «Химки», «Локомотив-Кубань», московское «Динамо», казанский УНИКС.

Ранее 1 мая у одного из ресторанов столицы также было совершено нападение на другого баскетболиста – защитника клуба ЦСКА Алексея Шведа, он получил черепно-мозговую травму. Отмечалось, что на момент инцидента Швед был трезв, а у компании нападавших уже был конфликт с администрацией ресторана.

6 мая Пресненский суд Москвы арестовал 31-летнего Юсуфа Мирашурова по уголовному делу об избиении Шведа. Также троих участников инцидента суд арестовал до 2 июля, однако 14 июня изменил им меру пресечения на подписку о невыезде до решения суда.

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