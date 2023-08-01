Попугая из Швейцарии не пропустили через границу в Псковской области

15:56, 01 августа 2023, ПАИ

Живого попугая не пропустили на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки сотрудники ведомства запретили ввоз птицы из-за отсутствия ветеринарных документов. Попугай следовал из Швейцарии.

Также сотрудники управления оформили акт о возврате «живого» груза.