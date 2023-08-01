Попугая из Швейцарии не пропустили через границу в Псковской области
Живого попугая не пропустили на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В ходе проверки сотрудники ведомства запретили ввоз птицы из-за отсутствия ветеринарных документов. Попугай следовал из Швейцарии.
Также сотрудники управления оформили акт о возврате «живого» груза.
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