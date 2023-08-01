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Общество

Число новостроек с концепцией «город в городе» резко выросло в России

Строительство жилья с концепцией «город в городе» резко увеличилось в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков архитектурных компаний.

Фото ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

«Новое жильё в крупнейших российских городах всё чаще возводится по принципу «город в городе» – для формирования самодостаточной среды на местах. Сказывается популярность удалённой работы», – отметил руководитель архитектурного бюро Т+Т Architects Сергей Труханов.

По его словам, рынок недвижимости оперативно отреагировал на возросший интерес к идее полицентризма. Глава MAD Architects Мария Николаева добавила, что в проектах «город в городе» инфраструктура является не вспомогательным дополнением, а полноценной частью концепции.

«Внутри современных жилых комплексов увеличился спрос на качественные ресторанные концепции, коворкинги. Они позволяют формировать сеть самодостаточных полифункциональных мини-кластеров, уменьшать маятниковую миграцию, стимулировать муниципальные экономики, малый и средний бизнес», – объяснил Сергей Труханов.

Также он отметил возросшее значение районных общественных центров и точек притяжения, которые играют важную роль в поддержании качественного досуга и общения.

«Всё чаще один и тот же девелопер строит жилой корпус рядом с офисным зданием, формируя гармоничный архитектурный ансамбль. Также таким образом создается единая структура эксплуатации с общей управляющей компанией, что оказывает положительное влияние на качество, скорость и доступность оказания услуг», – добавила Мария Николаева.

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Число новостроек с концепцией «город в городе» резко выросло в России


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