Псковское брендинговое агентство вошло в топ-10 лучших в России

16:38, 02 июля 2025, ПАИ

Псковское креативное агентство enDesign вошло в число лучших коммуникационных компаний России в рамках рейтинга НР2К, церемония награждения которого состоялась в Общественной палате в Москве.

НР2К – это отраслевой рейтинг коммуникационных агентств и студий, объединяющий самые заметные компании из сфер рекламы, медиа и брендинга. Организаторы отметили, что сегодня в России ведётся работа по формированию собственной научной школы в области коммуникаций, чтобы развивать отрасль как полноценное академическое и прикладное направление.

В общем зачёте рейтинга, где традиционно лидируют крупнейшие рекламные и медийные агентства, псковская компания вошла в топ-90, а в своей основной специализации – брендинге – заняла место среди топ-10 агентств страны.