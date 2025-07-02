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Общество

Псковское брендинговое агентство вошло в топ-10 лучших в России

Псковское креативное агентство enDesign вошло в число лучших коммуникационных компаний России в рамках рейтинга НР2К, церемония награждения которого состоялась в Общественной палате в Москве.

Фото с сайта www.nr2c.ru

НР2К – это отраслевой рейтинг коммуникационных агентств и студий, объединяющий самые заметные компании из сфер рекламы, медиа и брендинга. Организаторы отметили, что сегодня в России ведётся работа по формированию собственной научной школы в области коммуникаций, чтобы развивать отрасль как полноценное академическое и прикладное направление.

В общем зачёте рейтинга, где традиционно лидируют крупнейшие рекламные и медийные агентства, псковская компания вошла в топ-90, а в своей основной специализации – брендинге – заняла место среди топ-10 агентств страны.

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