Почти 150 выпускников школ получили медали в Пскове

16:08, 02 июля 2025, ПАИ

147 выпускников школ получили медали I и II степени в Пскове, рассказал заместитель главы городской администрации Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 2 июля.

«У нас золотых медалистов больше, чем серебряных – 82 золота и 65 серебряных медалей. Цифра примерно сопоставимая – 150 медалистов в прошлом году и 147 в этом, поэтому мы взяли хороший темп и его придерживаемся», – отметил Алексей Несмашный.

Он уточнил, что всего 1 130 ребят окончили школы Пскова в этом году.

«Интересно, что эта цифра за последние годы практически не меняется. Последние пять лет у нас эта цифра плюс-минус 50 человек выпускников держится», – заметил гость студии.

Напомним, что выпускников поздравил с успешным окончанием школы губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Торжественный приём прошёл в Пскове 1 июля.