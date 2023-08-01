Интерактивные программы и мастер-классы: семьи с детьми приглашают в Псковский музей

17:33, 01 августа 2023, ПАИ

Псковский музей-заповедник приглашает семьи с детьми посетить интерактивные программы и мастер-классы во Дворе Постникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«На календаре уже 1 августа, а значит, наступил последний месяц летних каникул. Это время важно провести весело и активно, чтобы яркие воспоминания грели душу весь предстоящий учебный год. Приглашаем семьи с детьми посетить интерактивные программы и мастер-классы, которые подготовили в музее», – отметили в учреждении.

Дети смогут узнать о народных традициях летних праздников, познакомиться с костюмами русских и сето, сходить в гости к псковскому купцу, изучить устройство самой большой башни Пскова, совершить путешествие по картинной галерее Псковского музея, создать свой изразец и многое другое.

Записаться на программы можно во Дворе Постникова по адресу: улица Олега Кошевого, 2.

«Не упустите возможность провести последний месяц лета ярко, весело и познавательно в Псковском музее-заповеднике как в составе сборной группы, так и индивидуально», – заключили сотрудники музея.

Телефоны для справок: 8 (8112) 29-22-60, 8 (911) 358-08-16.