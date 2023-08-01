Рейд по профилактике ДТП с мототранспортом провели сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области

17:11, 01 августа 2023, ПАИ

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Псковской области совместно с мотоклубом «Позитивная механика» провели мероприятие по профилактике ДТП с мототранспортом в деревне Неёлово Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с водителями мототранспорта являются превышение скоростного режима, не позволяющее контролировать движение транспортного средства для выполнения правил дорожного движения; непредоставление водителями автомобилей имеющегося преимущества в движении мототранспорта при маневрировании; резкие маневры автомобилистов, заставляющие мотоциклиста прибегнуть к резкому торможению; опасное вождение самого мотоциклиста; неблагоприятные погодные условия.

Госавтоинспекторы и представители мотоклуба вручили автолюбителям специальные памятки, напомнив о соблюдении норм ПДД: не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения, при обгоне, не пытаться проехать между близко движущимися автомашинами в плотном потоке. Самые распространенные виды ДТП с участием водителей мототранспорта – это столкновение транспортных средств; падение с мотоцикла; наезд на препятствие.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют автомобилистам быть особенно внимательными при совершении манёвров. «Убедитесь, что рядом с вами нет мотоциклистов, которые могут появиться в любое время и в любом месте», – поделились сотрудники.