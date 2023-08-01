Эксперты: Вычеты по НДФЛ можно получить в упрощенном порядке
В соответствии с поправками, которые внесены в НК РФ законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ, наиболее востребованные социальные налоговые вычеты по НДФЛ теперь будут предоставляться гражданам в упрощенном порядке, сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
Речь идет о вычетах по расходам:
- на лечение;
- обучение;
- добровольное медицинское страхование;
- негосударственное пенсионное обеспечение;
- добровольное пенсионное страхование и страхование жизни;
- физкультурно-оздоровительные услуги.
Вся информация, необходимая для проверки права граждан на социальный налоговый вычет, будет поступать в налоговые органы (с согласия граждан) напрямую от организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих соответствующие услуги (клиники, вузы, страховые организации и т. д.), при наличии у них технической возможности на такое взаимодействие с ФНС России.
Получение сведений напрямую от поставщиков первичных сведений позволит предоставлять вычет проактивно, полностью исключив трудозатраты граждан по сбору подтверждающих документов, заполнению и представлению налоговой декларации.
Информация о результатах проверки поступивших сведений будет размещаться в личном кабинете налогоплательщика.
Обращаем внимание на то, что нововведения будут распространяться в отношении расходов с 2024 года.
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