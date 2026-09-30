Псковской области нужен единый бренд территории – эксперт

14:21, 30 сентября 2026, ПАИ

Псковской области нужен единый бренд территории, заявил эксперт Федерации рестораторов и отельеров России Андрей Филатов в выездной студии «Первого Псковского» на форуме «Сила бренда – экономическое будущее региона», передаёт корреспондент ПАИ.

«Есть такое понятие – устойчивое развитие территории. Так и Псковская область – это огромная территория, которая развивается по определённым правилам и законам», – сказал он.

По словам Филатова, для жителей важно, где они живут, как они живут, какие общие символы и ценности они переносят из прошлого в будущее или создают заново. Эксперт отметил, что Россия действительно начинается здесь и для региона нужно объединить образы, которые в историческом разрезе различаются. По его словам перед властями стоит задача создания чего-то уникального.

Андрей Филатов привёл в пример Казань, которая, по его словам, неожиданно стала третьей гастрономической столицей России. Он отметил, что сам специально поехал туда, чтобы узнать вкус татарской кухни, и хотел бы, чтобы люди приезжали в Псковскую область в том числе ради гастрономии и ярких событий. «Мне хотелось бы, чтобы мы нашли себя. Это сейчас очень важно», – заключил он.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее региона» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее региона» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.