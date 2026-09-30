Маргарита Симоньян посетила Псково-Печерский монастырь перед операцией

14:47, 30 сентября 2026, ПАИ

О поездке в Псковскую область и посещении Псково-Печерского монастыря рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

В Псков она приезжала, чтобы побывать в пещерах Псково-Печерского монастыря, помолиться и прикоснуться к святыне. Поездка состоялась накануне её повторной операции. Об этом Маргарита Симоньян сообщила в программе Владимира Соловьёва.

«Я ездила в Псков – походить по пещерам Псково-Печерского монастыря и помолиться, вообще прикоснуться. И годовщина Тиграна [Тигран Кеосаян – муж Маргариты Симоньян, скончался в 2025 году. – ПАИ], и мне предстоит операция повторная», – сказала она.

Напомним, что 24 сентября главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян встретилась с медиасообществом региона в медиацентре Псковского агентства информации. Поговорили о политике, выгорании, искусственном интеллекте, работе СМИ и многом другом. Больше о встречи читайте на сайте ПАИ.