Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Маргарита Симоньян посетила Псково-Печерский монастырь перед операцией

О поездке в Псковскую область и посещении Псково-Печерского монастыря рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

Фото из Троицкого собора Псковского кремля. Фото из группы Троицкого собора Псковского кремля в соцсети «ВКонтакте»

В Псков она приезжала, чтобы побывать в пещерах Псково-Печерского монастыря, помолиться и прикоснуться к святыне. Поездка состоялась накануне её повторной операции. Об этом Маргарита Симоньян сообщила в программе Владимира Соловьёва.

«Я ездила в Псков – походить по пещерам Псково-Печерского монастыря и помолиться, вообще прикоснуться. И годовщина Тиграна [Тигран Кеосаян – муж Маргариты Симоньян, скончался в 2025 году. – ПАИ], и мне предстоит операция повторная», – сказала она.

Напомним, что 24 сентября главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян встретилась с медиасообществом региона в медиацентре Псковского агентства информации. Поговорили о политике, выгорании, искусственном интеллекте, работе СМИ и многом другом. Больше о встречи читайте на сайте ПАИ.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



30 сентября 2026

Ирина Авруцкая: Форум «Сила бренда» – прорыв для Псковской области
30 сентября 2026

От простых до изысканных: какие блюда приготовят на фестивале «Архондарик» в Печорах
30 сентября 2026

Василий Дубейковский: Хороший бренд города объединяет жителей, а не только привлекает туристов
30 сентября 2026

Эксперт Манджиева назвала Псковский форум «Сила бренда» своевременным и востребованным
30 сентября 2026

Число постоянных членов студенческого конструкторского бюро ПсковГУ увеличат до 40 к концу года
30 сентября 2026

Михаил Ведерников поздравил народ Абхазии с Днём победы и независимости
30 сентября 2026

Российские и белорусские архивисты в Пскове обсуждают перспективы развития отрасли
30 сентября 2026

Студенты ПсковГУ разрабатывают 3D-принтер и приложение для поиска парковочных мест

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...