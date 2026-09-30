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Студенты ПсковГУ разрабатывают 3D-принтер и приложение для поиска парковочных мест

Участники студенческого конструкторского бюро «Модульные приводные системы» ПсковГУ помимо заказных работ ведут инициативные разработки. Об этом рассказал заместитель руководителя Передовой инженерной школы гибридных технологий Союзного государства Дмитрий Гринёв в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Дмитрий Гринёв. Фото здесь и далее: ПАИ

«У нас помимо заказных работ есть инициативные работы ребят, и мы всячески это приветствуем. Из примеров – наш студент-магистрант разрабатывает настольный 3D-принтер, который позволяет изготавливать небольшие по размеру изделия, но с малой себестоимостью, – рассказал Гринёв. – Кроме этого, он докручивает свой проект, чтобы сделать этот 3D-принтер бесшумным».

По его словам, ещё один проект в сфере информационных технологий уже прошёл апробацию. «Член бюро разработал мобильное приложение для определения свободных парковочных мест. Оно позволяет по геолокации предложить автолюбителю свободное парковочное место, и ему не нужно ездить по дворам и выкручивать руль, чтобы найти это свободное место. По приложению смотришь и едешь на свободное место. Это приложение разработано и успешно внедряется», – отметил Гринёв.

Он подчеркнул, что бюро заинтересовано в продвижении инициативных разработок студентов. «Нам нужно, чтобы инициативные работы ребят получили огласку и выход на рынок. У нас есть самостоятельные работы, которые мы пытаемся показывать потенциальным заинтересантам и получаем отклик», – заключил Дмитрий Гринёв.

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Студенты ПсковГУ разрабатывают 3D-принтер и приложение для поиска парковочных мест

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