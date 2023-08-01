Дедовичские ребята откроют гала-концерт в Пскове

22:55, 01 августа 2023, ПАИ

1 августа в Пскове прошёл Всероссийский фестиваль-конкурс «Во славу десантного братства». Об этом сообщает группа «МБУ ДО «Дедовичская детская школа искусств» в соцсети «ВКонтакте».

Среди участников были выбраны победители, которые примут участие в гала-концерте. Дедовичским ребятам выпала честь открыть концерт. 2 августа, в День ВДВ, Дмитрий Сулимов, Константин Афанасьев, Никита Кириллов покажут свой номер «Россиюшка», с которым парни стали лауреатами II степени.