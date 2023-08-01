Региональные власти смогут создавать пункты временного содержания бездомных животных

23:30, 01 августа 2023, ПАИ

Региональные власти смогут создавать пункты временного содержания бездомных животных, а также запрещать самовыгул. Закон об этом публикует «Российская газета».

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, регионам даются дополнительные полномочия по регулированию численности безнадзорных животных, но это не должно нарушать федеральный закон, то есть нельзя усыплять бездомных животных и жестоко обращаться с ними.

«Регионы могут дополнительно к приютам создавать пункты временного размещения, передержки, вести мониторинг популяции, заниматься регистрацией животных, могут быть реализованы региональные льготные программы стерилизации», – сказал Бурматов.

Также вводится запрет самовыгула. Бурматов отметил, что около 40 % всех нападений совершают именно собаки на самовыгуле, у которых есть владельцы.