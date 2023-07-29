Проект псковского колледжа искусств получил грантовую поддержку Президентского фонда
Проект Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Еженедельное» в своём Telegram-канале.
Финансирование получит идея создания международной арт-резиденции «Золотой петушок» для молодых музыкантов из России и Белоруссии.
«Название выбрано по одноимённой опере Римского-Корсакова. «Золотой петушок» – это последнее произведение композитора, которое он написал, проживая в Вечаше и Любенске», - пояснил глава региона и отметил, что именно там в августе проведут творческую лабораторию для учащихся трёх музыкальных училищ имени Римского-Корсакова: Петербургского, Псковского и Могилёвского.
Художественным руководителем проекта станет главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников. Солисты оркестров Мариинского и Михайловского театров и Санкт-Петербургской капеллы выступят наставками для юных музыкантов.
По словам губернатора, в Любенске будет сформирован молодёжный симфонический оркестр, который представит программу, отражающую богатое оперное наследие композитора. Финалом арт-резиденции станет серия концертов в России и Белоруссии.
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