Сенатор РФ предложил штрафовать за пьяную езду на самокате

08:57, 02 августа 2023, ПАИ

Штрафы в 10 тысяч рублей могут ввести в России за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде, соответствующий законопроект подготовил сенатор Артем Шейкин, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что законопроект поступит в Госдуму этой осенью.

Законопроект предлагает дополнить КоАП новой статьей «Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения».

«Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», – говорится в тексте документа.

Кроме того, законопроект предполагает наказание за невыполнение лицом, использующим для передвижения велосипед, электросамокат или другое средство индивидуальной мобильности, требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Согласно тексту документа, это правонарушение влечет наложение «административного штрафа в размере 10 тысяч рублей».

