Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сенатор РФ предложил штрафовать за пьяную езду на самокате

Штрафы в 10 тысяч рублей могут ввести в России за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде, соответствующий законопроект подготовил сенатор Артем Шейкин, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что законопроект поступит в Госдуму этой осенью.

Законопроект предлагает дополнить КоАП новой статьей «Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения».

«Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», – говорится в тексте документа.

Кроме того, законопроект предполагает наказание за невыполнение лицом, использующим для передвижения велосипед, электросамокат или другое средство индивидуальной мобильности, требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Согласно тексту документа, это правонарушение влечет наложение «административного штрафа в размере 10 тысяч рублей».
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 августа 2023

Мультимедийное шоу покажут в рамках фестиваля «Музыка на воде» в Пскове

02 августа 2023

Фестиваль «Русское лето» пройдёт в Пскове

02 августа 2023

Более десяти тысяч перецепок и перегрузок осуществили на Псковской таможне за полгода

02 августа 2023

Александр Котов: Ратные подвиги гвардейцев-десантников никогда не будут забыты

02 августа 2023

Дождь и гроза ожидаются сегодня в Пскове 

02 августа 2023

Борис Елкин поздравил десантников с Днём ВДВ

02 августа 2023

День ВДВ отмечают в России 2 августа

01 августа 2023

Дедовичские ребята откроют гала-концерт в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...