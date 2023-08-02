Личный состав МЧС России по Псковской области пополнился новыми сотрудниками

18:27, 02 августа 2023, ПАИ

На службу в ГУ МЧС России по Псковской области поступили молодые лейтенанты, только что закончившие обучение в Санкт-Петербургском университете государственной противопожарной службы МЧС России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Совсем скоро они приступят к исполнению служебных обязанностей в управлении надзорной деятельности и профилактической работы.

Каждого из молодых специалистов в начале их карьеры будет сопровождать наставник. Это поможет быстрее вникнуть в рабочие процессы чрезвычайного ведомства, постичь тонкости работы и как можно скорее приступить к выполнению своих обязанностей в полную силу.

Новоиспечённых сотрудников поприветствовал начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин и начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.

Также выпускников ознакомили с историей региона на территории Псковского кремля и экспозицией пожарно-технической выставки, где они смогли узнать о традициях и достижениях профессии пожарных и спасателей на территории Псковской области.