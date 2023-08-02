Более 50% псковичей не берут деньги в долг – опрос

10:36, 02 августа 2023, ПАИ

53 % опрошенных псковичей ни у кого не берут деньги в долг. Об этом сообщает сервис SuperJob.

13 % псковичей чаще всего обращаются с просьбой занять денег к родственникам, 9 % – к друзьям. 3 % опрошенных берут в долг у коллег, 1 из 100 берёт ссуду на работе. Каждый пятый горожанин чаще всего решает обратиться в банк за кредитом (20 %).

21 % опрошенных чаще всего одалживает деньги родственникам, 18 % – друзьям, 9 % – коллегам. 45 % признались, что никому не дают денег взаймы.

Средняя сумма, которую псковичи могут одолжить родственникам, составляет 11 500 рублей, другу – 10 000 рублей, коллеге – 5 000 рублей.