Женщина погибла при пожаре в Островском районе

10:17, 02 августа 2023, ПАИ

48-летняя женщина погибла, а 43-летний мужчина пострадал в результате пожара на улице Речной в деревне Воронцово Островского района. Происшествие произошло 1 августа. Вызов поступил в 19:02. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

В результате пожара сгорели жилой дом, баня и хозяйственная постройка.

Пожарным удалось спасти 10-летнего ребёнка. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за разгерметизации газобаллонного оборудования.