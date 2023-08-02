Женщина погибла при пожаре в Островском районе
48-летняя женщина погибла, а 43-летний мужчина пострадал в результате пожара на улице Речной в деревне Воронцово Островского района. Происшествие произошло 1 августа. Вызов поступил в 19:02. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.
В результате пожара сгорели жилой дом, баня и хозяйственная постройка.
Пожарным удалось спасти 10-летнего ребёнка. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за разгерметизации газобаллонного оборудования.
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