Предстоящий фестиваль «Наше море» обсуждают в медиацентре ПАИ

12:06, 02 августа 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая предстоящему фестивалю «Наше море», проходит в медиацентре ПАИ.

Какую программу подготовили организаторы, зачем Гдову рекорд для Книги Гиннесса, на сколько человек хватит четырех тонн ухи, расскажет председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Напомним, что мультиформатный фестиваль «Наше море» впервые пройдёт на берегу Чудского озера в Гдовском районе с 4 по 6 августа. Программу можно посмотреть по ссылке.