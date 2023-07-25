Опубликована программа фестиваля «Наше море» на берегу Чудского озера

15:00, 25 июля 2023, ПАИ

Мультиформатный фестиваль «Наше море» впервые пройдёт на берегу Чудского озера в Гдовском районе с 4 по 6 августа. Программу мероприятия опубликовали его организаторы. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

По словам организаторов, гостей праздника ждет «море активностей»: пляжный волейбол, сапборды, фуд-корт, большие качели, шезлонги и фотозона. В музыкальной программе заявлены псковские исполнители. В Гдов приедут также группы «Маркшейдер Кунст», «Меджикул», Alina Os.

«Мы всё продумали! Для ваших детей будут работать уличная площадка с аниматорами, деревянный городок с активностями и мастер-классы», – заметили организаторы.