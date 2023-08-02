Артснаряд обнаружили в Опочецком районе
Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили в Опочецком районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Снаряд нашли в деревне Есенники Опочецкого района.
Группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения идентифицировала артиллерийский снаряд диаметром 105 миллиметров.
Ранее там же обнаружили артиллерийский снаряд диаметром 76 миллиметров. Ещё один боеприпас времён ВОВ нашли в Псковском районе.
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