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Происшествия

Артснаряд обнаружили в Опочецком районе

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили в Опочецком районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Снаряд нашли в деревне Есенники Опочецкого района.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения идентифицировала артиллерийский снаряд диаметром 105 миллиметров.

Ранее там же обнаружили артиллерийский снаряд диаметром 76 миллиметров. Ещё один боеприпас времён ВОВ нашли в Псковском районе.

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